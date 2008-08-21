ВАЗ сбил четырех пешеходов, двое из которых погибли

В Хмельницкой области легковой автомобиль сбил четырех пешеходов, двое из которых погибли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 20 августа в селе Луговое Ярмолинецкого района Хмельницкой области водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2104» выехал на обочину дороги и совершил наезд на четырех пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще двое травмированы.

По факту аварии правоохранительные органы проводят расследование.

Всего за сутки на территории страны зарегистрировано 180 ДТП, в которых погиб 21 человек и 217 травмированы.