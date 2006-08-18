В штате Миссури пятеро соседок дожили до 100 лет, сообщает Washington Times.

Сразу после выхода на пенсию старушки поселились в общине для престарелых под названием Ролла. С тех пор они жили по соседству и активно общались друг с другом. В настоящий момент четырем подругам ровно 100 лет, а одной - 101.

Все они ведут активный образ жизни, а одна даже до сих пор водит свой старый "Бьюик" по дорогам общины.

На вопрос о секрете долголетия, все пятеро сошлись во мнении, что главное "не отлынивать от любимой работы и заботится о своем теле, пока ты еще в нем находишься". Старушки заявили, что все они до последнего дня наслаждались своими профессиями. Одна была учительницей, другая выращивала овощи, третья работала дизайнером, четвертая - библиотекарем, а пятая - секретарем.

Несмотря на то, что в США насчитывается около 70 тысяч стариков старше 100 лет, это единственный случай, когда сразу несколько долгожителей было обнаружено в одном месте.

Лента.ру