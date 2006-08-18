Провокаторы, уймитесь!

Мне не нравится, что нас, донетчан, постоянно кто-то хочет защищать от... Украины. По-моему, уже хватит вбивать клин между какими-то мифическими “бандерлогами” и жителями Юго-Востока Украины.

Я живу на Донбассе. Какой-то ненависти к львовянам, киевлянам или черниговцам, которую кто-то пытается искусственно создать и поддержать (потому что они голосовали “не за те” цвета), в реальной жизни не существует. Донбасс давно устал от выборов и хочет нормальной, человеческой жизни. Зато когда я захожу на разные сайты, то только и читаю: “бандерлоги”, “западенцы”, “оранжоиди” и прочее, что выплескивается в виртуальный мир от имени Донбасса.

Ложь! Донбассу это давно не нужно.

У меня большое подозрение, что большинство высказываний, направленных на разжигание вражды между разными частями Украины, формулируются за пределами Украины. А точнее – в нашей братской России.

Потому хочу обратиться к братьям-россиянам: прекратите заниматься провокациями. Займитесь решениям собственных проблем, которых у вас никак не меньше, чем у ваших соседей. Обсуждайте между собой недостатки своего президента (думаете, их у него меньше, чем у нашего?). Донбасс никогда не будет отделяться от Украины и тем более – присоединяться к России. А все, кто от нашего имени что-то подобное говорит или пишет, я прошу считать провокаторами, действующими в первую очередь против Донбасса.

Роман Телегин, г. Донецк