В Крыму в ДТП погибли два человека
12:58, 18 августа 2008Разное
893 0
ВАЗ вылетел на встречную полосу и врезался в автобус
Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Крыму.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, авария произошла накануне в Бахчисарайском районе автономии.
Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус ПАЗ (без пассажиров).
Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще два человека получили травмы, они доставлены в больницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter