В Крыму в ДТП погибли два человека

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, авария произошла накануне в Бахчисарайском районе автономии.

Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус ПАЗ (без пассажиров).

Погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще два человека получили травмы, они доставлены в больницу.