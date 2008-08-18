Армения разрешила неограниченный отстрел волков и шакалов

Начинается сезон любительской охоты, в течение которого разрешается неограниченный отстрел волков и шакалов, сообщил отдел по связям с общественностью минэкологии страны.

Как передает агентство "Новости-Армения", также в неограниченных количествах разрешается отстреливать бродячих собак, кошек, норок, сорок и серых ворон.

В охотничьих угодьях, за исключением особо охраняемых природных территорий, с 23 августа по 1 октября 2008 года разрешается охота на 30 тысяч перепелок, но не более 15 штук за охоту, с 23 августа 2008 по 31 января 2009 года - 2 тысяч синегрудых и лесных голубей, но не более пяти особей каждого вида за охоту.

Кроме того, с 16 августа по 31 октября 2008 года разрешается лишить жизни 2 тысяч бекасов, с 15 сентября 2008 года по 15 марта 2009 года - 10 тысяч уток, с 1 ноября 2008 года по 31 января 2009 года - 3 тысяч горных куропаток (всех - не более пяти за охоту).