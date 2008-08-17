ДТП в Днепропетровске: три человека погибли

Вчера в 9.30 в Днепропетровске произошло столкновение грузовика «LIAZ» и автомобиля «ВАЗ-2106», в результате которого два человека погибли и еще трое пострадали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, на место оперативно прибыли бойцы дислоцированного в областном центре военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) отряда МЧС, которые с помощью гидравлического инструмента вытащили трех травмированных человек из деформированного салона легкового автомобиля и передали врачам «скорой», а тела двух погибших – сотрудникам милиции.