В аэропорту Манчестера задержаны пьяные российские летчики

В ночь на пятницу в аэропорту Манчестера были арестованы двое российских пилотов, находившиеся в нетрезвом состоянии, пишет газета Manchester Evening News.

Летчики должны были вылететь из Манчестера в Москву без пассажиров на самолете Boeing-767 авиакомпании "Аэрофлот". Во время прохождения контроля перед вылетом сотрудники службы безопасности аэропорта заметили исходивший от пилотов запах алкоголя и вызвали полицию.

Как рассказал газете представитель полиции, двое пилотов "с трудом держались на ногах".

Проведенная проверка выявила значительное превышение нормы содержания алкоголя в их крови. В пресс-службе полиции Манчестера подтвердили информацию о задержании пилотов, отметив, что выяснение обстоятельств инцидента продолжается.

После ареста летчики были помещены под стражу в один из полицейских участков Манчестера. Их имена не разглашаются, однако известно, что оба пилота - 47 и 55 лет - из Москвы.

Лента.ру