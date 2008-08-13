ДТП в центре Киева: погибли два человека
10:27, 13 августа 2008Разное
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BMW X5 поехал на красный
В центре Киева при столкновении легковых автомобилей погибли два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 1.25 на регулируемом перекрестке улиц Саксаганского и Коминтерна. Водитель автомобиля "BMW X5" поехал на красный знак светофора и совершил столкновение с автомобилем "Дэу". От мощного удара автомобиль "Дэу" перевернулся.
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Дэу" (личности которых сейчас выясняются) от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель "BMW X5" получил телесные повреждения и госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу №17.
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