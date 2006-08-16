Что означает для Черновецкого прожить жизнь не зря

13:33, 16 августа 2006
Разное
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Об этом он рассказал на пресс-конференции

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ мечтает построить в Киеве Диснейленд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в КГГА.

«Мечта есть такая: если сделать Диснейленд, тогда жизнь прожита не зря», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также считает, что в будущем Киев может превратиться в «туристическую Мекку».

 

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