Что означает для Черновецкого прожить жизнь не зря
13:33, 16 августа 2006Разное
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Об этом он рассказал на пресс-конференции
Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ мечтает построить в Киеве Диснейленд.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в КГГА.
«Мечта есть такая: если сделать Диснейленд, тогда жизнь прожита не зря», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
Он также считает, что в будущем Киев может превратиться в «туристическую Мекку».
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