Что означает для Черновецкого прожить жизнь не зря

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ мечтает построить в Киеве Диснейленд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в КГГА.

«Мечта есть такая: если сделать Диснейленд, тогда жизнь прожита не зря», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также считает, что в будущем Киев может превратиться в «туристическую Мекку».