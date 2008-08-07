Легендарный Harley-Davidson теперь можно купить в Украине

ЗАО «Атолл Холдинг» (г. Киев) подписало дилерский контракт с компанией Harley-Davidson Europe о продаже в Украине мотоциклов Harley-Davidson. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «Атолл Холдинг».

«Мы шли к этому более 5 лет. И теперь я с гордостью могу сообщить, что именно Группа компаний «Атолл Холдинг» получила эксклюзивное право на бренд Harley-Davidson Kyiv», – цитирует пресс-служба председателя правления ЗАО «Атолл Холдинг» Виктора ПЕТРЕНКО.

По его словам, до конца сезона компания планирует открыть в Киеве первый в Украине сервисный центр и show-room Harley-Davidson, представив клиентам широкий перечень услуг по продаже, ремонту и обслуживанию техники Harley-Davidson.

Справка УНИАН. Компания Harley-Davidson Kyiv создана в августе 2008 г. и является первым (и пока эксклюзивным) всеукраинским официальным дилером торговой марки Harley-Davidson. Компания входит в Группу компаний «Атолл Холдинг», которая является одним из ведущих игроков на украинском автомобильном рынке. На протяжении 6 лет, с 2002 по 2007 г., «Атолл Холдинг» находится в первой пятерке лидеров рейтинга украинского автомобильного рынка. В состав Группы компаний «Атолл Холдинг» также входит ООО «Еврокар» (импорт автомобилей Skoda), ЗАО «Формула Мотор Украина» (импорт автомобилей Seat), «Випкар» (импорт автомобилей Bentley), ООО «Евро Лизинг», «Budget Украина», ООО «Авто Финанс» и др.

Harley-Davidson 21 августа 2008 года празднует 105 годовщину со дня основания предприятия по выпуску мотоциклов легендарной американской марки, которые являются культовыми для многих поклонников и почитателей не только продукта, но и культуры во всем мире. В городе Милуоки, где расположен завод по производству легендарных мотоциклов, соберется более 10 000 человек, чтобы поздравить Harley-Davidson с юбилеем.