27-28 мая 2016 г. в Харькове состоится Международный симпозиум «Репродуктивная медицина в Украине – 25 лет успеха». Организаторы мероприятия – Украинская ассоциация репродуктивной медицины и Харьковский национальный медицинский университет. Симпозиум посвящен 25-летию первого в Украине ребенка, зачатого «в пробирке» (рожденного после экстракорпорального оплодотворения). Цель мероприятия – профессиональный обмен последними достижениями в области репродуктивной медицины в Украине и мире. В программе симпозиума выступления известных отечественных ученых — Н.Г.Грищенко, А.М.Феськова, С.В.Хмиль, О.В.Грищенко, Ю.С.Паращук, С.И.Жук, В.И.Медведь и др. Также мероприятие посетят всемирно известные ученые: Дов Фельдберг (Израиль) - профессор Тель-Авивского университета, вице-президент Всемирной ассоциации репродуктивной медицины WARM (World Association of Reproductive Medicine); Ги Кассуто (Франция) - профессор, эмбриолог, автор ведущих эмбриологических методик (IMSI); Маркос Мессегер (Испания) - директор по науке клиники IVI Valencia, один из главных специалистов в мире в области эмбриологии. Журналисты смогут пообщаться с выдающимися учеными о вопросах репродуктивной медицины и решении демографических проблем в Украине.

Торжественное открытие симпозиума состоится 27 мая в 8:30, по адресу: г. Харьков, проспект Правды, 2, (конференц-зал «Болрум», 2-й этаж, гостиница «Premier Palace Hotel Kharkiv»), контактный телефон: +38 (057) 766 44 00). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.