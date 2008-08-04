Морган Фримен попал в автокатастрофу

Американский актер Морган Фримен госпитализирован в городе Мемфис, штат Теннесси, после серьезной автокатастрофы, произошедшей вечером в воскресенье, 3 августа. Как сообщает телеканал CBS, врачи оценивают его состояние как критическое.

По сообщению мемфисского Channel 3, машина Фримена (Nissan Maxima 1997 года выпуска) слетела с дороги на шоссе 32 в штате Миссисипи и несколько раз перевернулась. Вместе с актером в машине находилась неизвестная женщина, за рулем был Фримен. Чтобы вызволить пострадавших, спасателям пришлось разрезать машину.

Как сообщает WMC-TV со ссылкой на очевидца, когда кто-то из зевак попытался снять Фримена в разбитой машине камерой мобильного телефона, актер шутливо крикнул: "Никакой халявы!"

Фримена доставили в больницу Мемфиса вертолетом. О судьбе его спутницы ничего не сообщается.

Полиция полагает, что 71-летний Фримен мог уснуть за рулем.

Морган Фримен известен по таким фильмам как "Шофер мисс Дэйзи" (1989), "Побег из Шоушенка" (1994), "Семь" (1995), "Бэтман: начало" (2005), "Темный рыцарь" (2008). В фильме "Столкновение с бездной" (1998) он сыграл президента США, а в "Брюсе Всемогущем" (2003) - Бога. За роль второго плана в фильме "Малышка на миллион" (2004) он получил премию "Оскар", напоминает Лента.ру .