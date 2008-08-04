На борту вертолета, разбившегося на Ивано-Франковщине, был иностранец

На борту вертолета, который разбился вчера в Косовском районе Ивано-Франковской области, находился гражданин Австрии.

Об этом сегодня УНИАН сообщил один из очевидцев трагедии.

По его словам, 3 августа в 14.11 в селе Черганивцы, не долетев 100 метров до места назначения, разбился вертолет ВО-105 австрийско-немецкого производства местного аэротехнического спортивного клуба “Явсон”. На борту вертолета находились три человека: гражданин Австрии, киевлянин и местный житель. Все трое погибли.

По непроверенной информации, австриец собирался купить этот вертолет клуба “Явсон”. Якобы с этой целью осуществлялся показательный полет, который стал последним.