ДТП в Крыму: пострадал 1 водитель и 6 пассажирок

7 человек, среди них – четверо жителей Российской Федерации, пострадали в дорожной аварии в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ Крыма, ДТП произошло накануне днем на автодороге Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Автомобиль Ford Mondeo под управлением водителя-россиянина врезался в стоящую на обочине машину Nissan X-Trail.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель (1969 года рождения) и три пассажирки «Форда» (1970, 1991 и 1997 г.р.) - все жители города Железногорск Курской области РФ.

Кроме того, травмированы три пассажирки «Ниссана» - жительницы Донецка, 1939, 1963 и 1994 годов рождения.