Под обвалом в карьере погибли два человека

В песчаном карьере недалеко от села Погореловка Заставнивского района засыпало двух мужчин в возрасте 19 и 27 лет, которые брали здесь песок. Их накрыло слоем камней и песка толщиной 2,5 метра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Главном управлении Черновицкой области, на место происшетвия прибыли 25 спасателей из Заставнивского и Кицманского районов, а также мобильная оперативная группа ГУ МЧС в Черновицкой области. Пострадавших удалось откопать через два часа. Однако, по заключению спасателей, они погибли сразу во время обвала.