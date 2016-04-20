20 апреля состоится круглый стол "Насколько эффективным будет новый Кабинет министров Украины"

20 апреля (среда) 2016 года в 14:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Насколько эффективным будет новый Кабинет министров Украины».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Цели и задачи нового Кабмина. Каковы шансы на их достижение?

2. Насколько эффективным будет взаимодействие правительства и коалиции?

3. Насколько устойчива новая конфигурация власти, как она меняет вероятность досрочных парламентских выборов?

Участники круглого стола:

1. Олег Березюк, народный депутат Украины, глава фракции «Объединение «Самопомощь»

2. Геннадий Ткачук, народный депутат Украины, член фракции БПП

3. Андрей Тетерук, народный депутат Украины, первый заместитель главы фракции Народный Фронт

4. Сергей Евтушок, народный депутат Украины, член фракции ВО «Батькивщина»

Модератор – Соня Кошкина, шеф-редактор LB.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)