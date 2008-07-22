Житомирский пенсионер отстреливал соседей: одна погибшая, двое раненых

В Житомире задержан пенсионер, который открыл стрельбу по соседям, ранив из охотничьего ружья три человека, одного из них – 83-летнюю женщину – смертельно.

Как сообщил УНИАН руководитель отдела связей с общественностью УМВС Украины в Житомирской области Валерий ФИЛЬО, инцидент произошел 19 июля, сообщение о том, что 64-летний житель Житомира открыл стрельбу из охотничьего ружья, поступило в милицию около 19.00.

По словам В.ФИЛЬО, работники милиции, прибывшие на место происшествия, установили, что между двумя соседями сложились неприязненные отношения из-за обустройства домохозяйств. Из-за этого же 19 июля возникла ссора. “Не придя к согласию, 64-летний пенсионер из зарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья “Сайга-410К” нанес огнестрельное проникающее ранение 63-летнему соседу, после чего смертельно ранил 83-летнюю женщину”, – сказал представитель МВД, добавив, что после этого злоумышленник зашел в другой соседский дом, где ранил 55-летнего хозяина.

По словам В.ФИЛЬО, остановили пенсионера сын одного из пострадавших и работники спецподразделения милиции “Беркут”, которые по вызову прибыли на место происшествия.

"Пенсионер задержан. Ружье изъято. Расследование всех причин и обстоятельств происшествия продолжается", - отметил руководитель ОСО УМВД Украины в Житомирской области.

Двое пострадавших были госпитализированы, сейчас один из них находится в реанимационном отделении Житомирской областной больницы, другой – после оказания медицинской помощи вернулся домой.