В Донецкой области столкнулись Опель, Газель и Деу: 13 травмированных

В Донецкой области в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутного микроавтобуса травмированы 13 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной Госавтоинспекции, около 19.00 21 июля на 701-м километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» произошло столкновение трех автомобилей. «Опель Омега» под управлением 25-летнего водителя совершал обгон и, по предварительным данным, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с движущимся во встречном направлении микроавтобусом «Газель», в котором находилось 10 пассажиров. Кроме того, водитель автомобиля «Дэу», ехавший в попутном направлении с микроавтобусом, не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с «Газелью».

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 13 человек, которые были доставлены в центральную городскую больницу Артёмовска.

В ГАИ также уточнили, что за выходные 19-20 июля на автодорогах Донецкой области совершено 40 ДТП, в которых три человека погибли и еще 53 получили травмы.

Всего с начала года в области произошло 3549 ДТП, в которых 375 человек погибли и более 4350 травмированы.