Сегодня Ющенко ждут в "Летнем лагере"

Сегодня на горнолыжном комплексе “Буковель” (Ивано-Франковская обл.) началось торжественное закрытие “Летнего лагеря-2008” для 450 детей-сирот и лишенных родительской опеки из разных регионов Украины в пределах проекта “Новое поколение”.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации. По этому случаю на горнолыжном комплексе “Буковель” сегодня ожидают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который ежегодно посещает такие лагеря.

Организовали двухнедельный лагерь для воспитанников 15 интернатовских заведений на базе яремчанских детских оздоровительных заведений “Звезда” и “Камень Довбуша” Международный благотворительный фонд “Новое поколение” и благотворительная организация “Приятелі дітей”, которую опекает гражданка Канады украинского происхождения Руслана ВЖЕСЛАВСЬКА. Здесь работали 60 волонтеров из Канады и Украины. К государственному финансированию сиротского “Летнего лагеря-2008” ГК “Буковель добавил 600 тыс. грн.

А сегодня на закрытии детям будут петь звезды украинской эстрады, в частности Виктор ПАВЛИК, Виталий КОЗЛОВСКИЙ и другие. В завершение пройдет фейерверк. На закрытие лагеря прибыл министр Украины по делам семьи и молодежи Юрий ПАВЛЕНКО и председатель Национального совета по вопросам благотворительности «Согрей любовью ребенка» Виталина ЮЩЕНКО .

В лагере работали творческие мастерские по боевому гопаку, флористике, писанкарству и др. Разъедутся участники сиротского “Летнего лагеря-2008” 20 июля.

Проект отдыха детей-сирот “Новое поколение” основан на Прикарпатье в 1996 году.