В Балаклаве обрушилась башня генуэзской крепости (добавлены фото)

В Крыму часть стены башни генуэзской крепости Чембало была разрушена сегодня ночью сильным дождем.

Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сообщил один из сотрудников Национального заповедника «Херсонес Таврический» (Чембало является филиалом заповедника).

Крепость Чембало относится к XIV веку, это памятник архитектуры. Чембало - одна из достопримечательностей Балаклавы (Севастопольский регион).

«Сегодня ночью был сильный дождь, видимо, верхняя часть (башни – УНИАН) поползла», - отметили в заповеднике.

Пострадало 15-20% башни, отметил собеседник агентства. Подробности произошедшего выясняет комиссия.

В заповеднике «Херсонес Таврический» отметили, что башня крепости Чембало находилась в аварийном состоянии, об этом заповедник сообщал в соответствующие инстанции. Реставрационные работы пока не проводились.

В заповеднике «Херсонес Таврический» выразили уверенность, что аварийные работы будут проведены в самое ближайшее время, а остальные – по мере финансирования.

*** Крепость Чембало расположена на вершине горы Кастрон на юго-восточном берегу Балаклавской бухты.

Даты строительства крепостных сооружений Чембало сохранились в закладных надписях консулов. Самая ранняя из них датируется 1357 годом, а завершение строительства относится к 1467 году.