В Балаклаве обрушилась башня генуэзской крепости (добавлены фото)
Чембало датируется XIV-XV веками
|Крепость Чембало
Об этом корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре сообщил один из сотрудников Национального заповедника «Херсонес Таврический» (Чембало является филиалом заповедника).
Крепость Чембало относится к XIV веку, это памятник архитектуры. Чембало - одна из достопримечательностей Балаклавы (Севастопольский регион).
|Оборонная башня генуэзской крепости Чембало в Балаклаве, 22 июня 2008 г.
|Туристы рассматривают обрушенную башню 17 июля 2008 г.
В заповеднике «Херсонес Таврический» отметили, что башня крепости Чембало находилась в аварийном состоянии, об этом заповедник сообщал в соответствующие инстанции. Реставрационные работы пока не проводились.
В заповеднике «Херсонес Таврический» выразили уверенность, что аварийные работы будут проведены в самое ближайшее время, а остальные – по мере финансирования.
*** Крепость Чембало расположена на вершине горы Кастрон на юго-восточном берегу Балаклавской бухты.
Даты строительства крепостных сооружений Чембало сохранились в закладных надписях консулов. Самая ранняя из них датируется 1357 годом, а завершение строительства относится к 1467 году.