Епископ Чукотки предал анафеме Патриарха РПЦ

Епископ Анадырский и Чукотский Диомид, отстраненный Синодом РПЦ от управления епархией, предал анафеме патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В открытом заявлении, с которым Диомид выступил 17 июля, он также предал анафеме главу Отдела внешних церковных связей митрополита Кирилла, его предшественника Филарета и других священнослужителей, которые поддерживали диалог с представителями других конфессий и религий.

Представители РПЦ уже отреагировали на заявление Диомида. Священнослужители назвали случившееся "нонсенсом" и призвали молиться о вразумлении епископа.

Диомид был отстранен от управления епархией 28 июня Синодом РПЦ на основании решения Архиерейского собора. Было также принято решение лишить епископа церковного сана, однако позже последовало пояснение, что это постановление вступит в силу только в том случае, если Диомид откажется покаяться. Сколько времени епископу дали на покаяние, не уточняется, однако епископ уже успел заявить, что ни в чем не раскаивается и с решением Синода не согласен.

На протяжении нескольких лет Диомид является последовательным противником нынешнего руководства РПЦ, выступает с резкой критикой в адрес духовенства. Он обвиняет православную церковь в "соглашательстве с богоборческим государством", "ереси экуменизма" (то есть диалоге с другими религиозными течениями). Диомид в разное время также выступал резко против сотовых телефонов, паспортов и ИНН.

Лента.ру