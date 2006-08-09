Внимание, на дороге Янукович!

Не успел Янукович еще как следует усесться в премьерском кресле, как уже повеяло полузабытыми временами.

Добирался сегодня утром с площади Шевченко в Киеве в центр. В полдевятого утра, когда все водители нервничают, спешат на работу, движение на Куреневке вдруг перекрыли. Что такое, думаю, может, авария, какая случилась? На перекрестках, вижу, милиция стоит, и не сержанты, а офицеры. Спрашиваю у капитана – что стряслось? Я даже забыл, что когда-то дороги перекрывали, когда по них двигалось важное тело...

“Януковича, – говорит, – везут...”

Сознаюсь, не выдержал – выругался. Аж капитан засмеялся. Привыкайте, мол, теперь будут новые порядки.

Через несколько минут эскорт машин со светомузыкой промчался, как в кучмовськие времена.

А я вот что подумал. Как и когда на работу добирался Ехануров, никто из киевских водителей и не подозревал. Не припоминаю я, чтобы где-то перекрывали дорогу и через Тимошенко – во времена ее правления. Давно перестали перекрывать пути, когда по ним ездит Президент Украины. А тут вот большой пан объявился...

По-видимому, все еще боится Киева, потому и выставляют капитанов и майоров, чтобы никто, не дай Бог, яйцом в броневик не попал.

Антон Загородний, г. Вышгород