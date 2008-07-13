На аукцион выставили нижнее белье королевы Англии

Без всякого стеснения в Великобритании на международный аукцион выставлено нижнее белье королевы Виктории. Его демонстрация публике уже вызвала сегодня в Лондоне подлинный фурор в первую очередь своими размерами, сообщает ИТАР-ТАСС.

Одновременно подтвердились сообщения современников о необычно крупных размерах королевы Великобритании и императрицы Индии. Как оказалось, в преклонном возрасте королева Виктория имела талию в 125 сантиметров и носила нижнее белье 58 размера. Сегодня в него могут поместиться почти две современные англичанки.

Личные вещи монарха происходят из семьи дворецкого королевы. В течение почти целого века они хранились в качестве реликвии. Однако сейчас королевское белье выставлено на международный аукцион. На каждой вещи вышита корона и королевская монограмма VR - Виктория Королева.

Торги состоятся 30 июля и проводятся торговой компанией "Хэнсон". Правившая на протяжении всей последней трети XIX века, королева Виктория по-прежнему является в общественном мнении одним из наиболее популярных британских монархов.