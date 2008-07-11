В прикарпатской больнице взорвался газ: 2 человека погибли

Сегодня в 11.30 произошел взрыв газа в подвале терапевтического отделения Болеховской городской больницы в Прикарпатье.

Об этом сообщили УНИАН в Болеховском городском совете. Вследствие взрыва погибли два человека, семь находится в тяжелом состоянии, в том числе три человека медперсонала.

Причину трагедии выясняют работники МЧС и газового хозяйства. Вероятнее всего, причиной стал ремонт с заменой части труб. Взрыв произошел после того, как работник больницы включил свет в подвале.

Взрывной волной разрушено перекрытие и пол первого этажа (больные провалились в подвал), окна и двери первого этажа ударная волна отбросила на 15 метров от здания.

На помощь прибыли бригады скорой помощи из Долины и Калуша. На место трагедии выехали председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК и председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК.