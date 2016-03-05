Валентин Наливайченко собирает Объединительный конгресс общественных организаций

Когда саботаж реформ со стороны нынешней власти и уровень ее коррумпированности растут в геометрической прогрессии, только объединение всех здоровых общественных сил на принципах равенства и справедливости позволит заставить власть считаться с общественностью, добиться перезагрузки системы и очистить власть.

Но объединение самого по себе недостаточно для реализации ключевых на сегодняшний день задач – борьбы с коррупцией, деолигархизации, решительных экономических реформ. И все это – параллельно с борьбой за восстановление территориальной целостности страны. Перед гражданским обществом предстали вполне политические вызовы, которые можно решить только политическими методами.

Следовательно, наше Антикоррупционное движение приглашает все общественные организации из всех регионов страны для объединения в мощную общественно-политическую инициативу.

Приглашаем приобщаться к конгрессу общественных активистов, представителей СМИ, патриотов и волонтеров.

Просим пройти предварительную электронную регистрацию по следующей ссылке: http://bit.ly/1TXnfHl

11:00 - 13:00 – регистрация участников конгресса.

13:00 – начало Объединительного конгресса.

Адрес: Проспект Победы, 40 б Пушкинский парк, метро Шулявка