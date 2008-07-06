На ж/д вокзале в Крыму поезд переехал мужчину

На железнодорожном вокзале города Джанкой (Крым) под колесами поезда погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, информация о несчастном случае поступила от дежурной «скорой помощи» вечером 5 июня.

«На железнодорожном вокзале поезд переехал мужчину, 1950 года рождения. От полученных травм он скончался», - сообщили в МЧС.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.