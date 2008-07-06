На ж/д вокзале в Крыму поезд переехал мужчину
13:06, 06 июля 2008Разное
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От полученных травм он скончался
На железнодорожном вокзале города Джанкой (Крым) под колесами поезда погиб мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, информация о несчастном случае поступила от дежурной «скорой помощи» вечером 5 июня.
«На железнодорожном вокзале поезд переехал мужчину, 1950 года рождения. От полученных травм он скончался», - сообщили в МЧС.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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