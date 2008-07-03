Лукашенко признал своего 4-летнего сына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил в интервью газете "Комсомольская правда", что мальчик Николай, с которым он с апреля 2008 года появляется на публике, - его третий сын.

Еще в конце мая ни пресс-секретарь Лукашенко, ни сам президент не подтверждали эту информацию.

Как рассказал Лукашенко, появление на публике младшего сына - не пиар. "А все банально - сын, образно говоря, мой хвост. Просто не может остаться ни с кем! Мне, конечно, он нагрузки добавляет. Потому что ни одевать, ни кормить его никто не сможет - только я", - сказал Лукашенко.

По словам президента, мать Николая Лукашенко, которому скоро исполнится четыре года, "работает врачом".

Ранее было известно, что у Лукашенко двое сыновей - Виктор (1975 г.р., по образованию офицер-пограничник, работает помощником президента страны по национальной безопасности, член Совета Безопасности Белоруссии) и Дмитрий (1979 г.р., по образованию офицер-пограничник, работает председателем центрального совета республиканского объединения «Президентский спортивный клуб», членом НОК Белоруссии).

В то же время, в апреле 2007 года, говоря о своем возможном преемнике, Лукашенко фактически признал, что у него есть еще один сын. В частности, он заявил, что "ни первый, ни второй, но может быть третий сын будет президентом". "Если говорить о преемнике, самого маленького будут готовить - уникальный человек", - сказал тогда Лукашенко.