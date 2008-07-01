ДТП в Киеве: 1 погибший, 6 раненых

Киеве водитель автомобиля "Oпель-Астра", двигаясь с проспекта Московского в направлении проспекта Ватутина, не выбрал безопасной дистанции и скорости, и столкнулся с автомобилем "Дэу-Ланос", ехавшем впереди.

Как сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ МВД Украины, вследствие ДТП пассажирка автомобиля "Oпель" от полученных травм погибла на месте происшествия, а оба водителя и по двое пассажиров из каждого автомобиля получили телесные повреждения.