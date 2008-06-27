Луценко "строит" запорожскую милицию (фото)
00:03, 27 июня 2008Разное
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... и посещает часовную
Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, совершил поездку в Запорожье, где председательствовал на коллегии МВД.
|Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко возле часовни ”Святого Исповедника Архиепископа Луки Крымского” перед началом заседания выездной коллегии МВД
|Юрий Луценко проходит мимо Памятника милиционерам, погибшим при исполнение служебных обязазанностей
Фото Анатолия Мудрика / УНИАН
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