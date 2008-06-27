Луценко "строит" запорожскую милицию (фото)

... и посещает часовную

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, совершил поездку в Запорожье, где председательствовал на коллегии МВД. Фото Анатолия Мудрика / УНИАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter