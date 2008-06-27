Луценко "строит" запорожскую милицию (фото)

00:03, 27 июня 2008
Разное
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... и посещает часовную

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, совершил поездку в Запорожье, где председательствовал на коллегии МВД.

 

Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко возле часовни ”Святого Исповедника Архиепископа Луки Крымского” перед началом заседания выездной коллегии МВД
Юрий Луценко проходит мимо Памятника милиционерам, погибшим при исполнение служебных обязазанностей

 

Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко возле часовни ”Святого Исповедника Архиепископа Луки Крымского” перед началом заседания выездной коллегии МВД

Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко возле часовни ”Святого Исповедника Архиепископа Луки Крымского” перед началом заседания выездной коллегии МВД

Фото Анатолия Мудрика / УНИАН

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