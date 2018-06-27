Украинцы выбрасывают в мусорник раритеты (фоторепортаж)

Когда мы слышим слово "отходы", то обычно невольно представляем кучу мусора и вспоминаем неприятный запах. Трудно поверить, что некоторые предприятия из сферы переработки мусора не только образец чистоты и порядка, но и создают свои собственные культурные центры. УНИАН посетил уникальный музей, расположенный на заводе по переработке вторсырья “Киевгорвторресурс” и посмотрел, какие раритеты выбрасывают украинцы в мусорник.

Сотрудник службы охраны “Киевгорвторресурс” отпирает железные ворота, и мы возвращаемся на несколько веков назад. Вдоль стены стоят деревянные сельскохозяйственные инструменты: плуги, грабли, вила, справа высится старинная деревянная телега с мешками “на борту”, в углу замерло кресло-качалка.

- Этому дубовому улью больше 200 лет, - с гордостью говорит охранник по профессии и “хранитель музея” по призванию Андрей Кольнобрицкий.

Проходим дальше.

- Посмотрите, непременный атрибут каждой женщины – фен, - указывает на необычное железное устройство на деревянной ручке Андрей. - Немецкий, еще довоенный. В ассортименте также есть плойки.

Видим арсенал утюгов, разнокалиберные весы, швейные машинки Зингер, винные стеклянные бутылки с прочеканенной на стекле торговой маркой: “Калинкин. СПб 1818”, оригинальный тульский самовар с печатью 1898 г., один из первых немецких пылесосов, прототип нашей будущей днепропетровской “Ракеты”, старинные радиоприемники и магнитолы.

- Одна из первых мыльниц “Кодак”, сделанная в США, - указывает на совсем крошечный старенький фотоаппарат наш гид.

- А это фотоаппарат каких времен? – спрашиваю у него.

- Времен больших машин, Элвиса Пресли и рок-н-ролла, - с ностальгией говорит Андрей.

Вдруг откуда-то издали, будто сквозь века, тихо слышится романтичная старинная мелодия. Оборачиваюсь и вижу патефон еще дореволюционных времен, который, видимо, тысячи раз прокручивал пластинки Вертинского и Шаляпина. Рядом равномерно тикает метроном.

Здесь все работает. А поврежденные вещи после ремонта получают новую жизнь. Трудно поверить, что почти все экспонаты музея хозяева в свое время выбросили на свалки. Завод работает с 1943 года, но ценные вещи начали собирать в 60-х. Жаль было работникам пускать на переработку такие уникальные экспонаты. После распада СССР, когда все эти советские примусы, самовары и сундуки уже казались никому не нужны, украинцы активно начали сносить их на пункты приема вторсырья. И склад ценных вещей продолжил обогащаться. А потом возникла идея создать музей, чтобы все желающие могли прикоснуться к нашей истории, причем в прямом смысле этого слова. Наверное, это единственный музей, где каждый экспонат можно подержать в руках. Например, поднять крышку пианино “Париж” 1889 г. и пройтись по клавишам (кстати, все клавиши на месте, инструмент в “рабочем” состоянии, только немного настроить нужно) или полистать исторический номер газеты “Пионерская правда” за 10 марта 1953 г. с некрологом Сталина на первой колонке с эпиграфом: “Вчера советский народ проводил в свой последний путь своего великого вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина”.

Проходим мимо старинных икон 17, 18 и даже 16 веков. Все же атеисты сделали свой вклад в формирование мировоззрения советского человека.

- А к вам не обращались коллекционеры с просьбой что-то продать? – спрашиваю у гида.

- Регулярно приходят и просят что-то продать, - рассказывает Андрей. - Почти каждый день. Спрашивают обо всем: начиная от прялок, ведь это сейчас очень модно для оригинального дизайна в ресторанах, и заканчивая телегами. Пришли недавно и говорят: продайте нам телеги. Потому что на Окружной, например, где есть распродажа таких вещей, телега стоит от $1 тыс.

Но все потенциальные покупатели уходят ни с чем. Все вещи – частная собственность. Директор не только все тщательно хранит, но и через все возможные связи пополняет коллекцию.

Отдельная экспозиция в музее посвящена вождю всех времен и народов. Статуэток Ленина разных размеров и видов здесь где-то с полсотни: начиная от маленьких бюстов до огромных памятников, как, например, 7-метровый постамент во дворе завода, который привезли из Симферополя на переплавку, да так он и остался на заводе для интерьера.

Большевистские времена напоминает и набор инструментов для пыток, которым время от времени пользовались чекисты. Хранятся в музее снаряды и ядра времен Первой и Второй мировой войн.

- Есть у нас здесь и пресловутые “лепестки”, - отмечает Андрей, беря в ладони небольшую пластмассовую деталь, будто от детского конструктора, - “9 роту” помните? Как говорили: “Сами сеем, сами на них и подрываемся”. Вот они и есть. Подлая противопехотная мина, которую, кажется, сняли из производства.

Представленны в музее и потерянные документы. Паспорта советские, украинские, заграничные, водительские права, всевозможные удостоверения. Есть тут и удостоверение бывшего генерального продюсера 5-го канала Юрия Стеця. А на полочке рядом с документами блестит металлическая табличка с вычеканенной надписью: “Київська міська державна адміністрація. Омельченко О.О.”

- Когда Сан Саныча выселяли из кабинета, она сюда с макулатурой и пришла. На ленте нашли, - отмечает Андрей.

Вход в музею бесплатный. На экскурсии сюда приводят школьников и студентов, бывают и иностранцы: японцы, китайцы, арабы.

- Пришли к нам как-то муж с женой, уже пожилые. Дошли до конца выставки, возвращаются, слезы на глазах и говорят: “Всю жизнь, вся эпоха перед глазами появилась: керосинки, примусы, вымпелы”.

Анна Ященко