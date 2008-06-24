Тимошенко на совещании с Яценюком (6 фото)

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает против оформления договоренностей между политическими силами в виде универсала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и руководителями фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ.

При этом Председатель ВР отметил, что универсал – это лишь «политическая декларация», которая часто не выполняется.

По его убеждению, договоренности и согласованные позиции необходимо оформлять в виде законодательных актов.

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