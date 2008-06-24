Тимошенко на совещании с Яценюком (6 фото)
17:19, 24 июня 2008Разное
968 0
"Помаранчевые" искали общий язык
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает против оформления договоренностей между политическими силами в виде универсала.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и руководителями фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и БЮТ.
|Первый зам руководителя фракции БЮТ Андрей Кожемякин, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, председатель ВР Арсений Яценюк и лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав Кириленко во время встречи в Киеве, 24 июня 2008 г.
|Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и председатель ВР Украины Арсений Яценюк во время встречи, в Киеве 24 июня 2008 г.
При этом Председатель ВР отметил, что универсал – это лишь «политическая декларация», которая часто не выполняется.
По его убеждению, договоренности и согласованные позиции необходимо оформлять в виде законодательных актов.
Фото УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter