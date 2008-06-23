Так что сотворила Тимошенко с украинской экономикой за полгода?

Не то чтобы посочувствовать хочется регионалам, их теневому правительству и другим оппонентам нынешнего правительства, но за них всех сегодня, прямо, как-то неловко. Сейчас, очевидно, назревает кульминация политического противостояния в стране, Юлию Тимошенко вот-вот таки, похоже, каким-то образом отстранят от власти, а ее критики как языки проглотили в последнее время по главнейшему вопросу - им практически не в чем упрекнуть теперешнее правительство за показатели в экономической и социальной сферах государства. А ведь так хотелось бы, наверное, сейчас, когда, тем более, исполняется полгода с момента назначения Тимошенко на пост премьер-министра, рассказывать с трибун о падении промышленного производства в Украине, о сокращении ВВП, о снижении доходов населения и т.п.

Например, экономический бонза Партии регионов Николай Азаров на прошлой неделе не сумел ничего резкого сказать о текущей ситуации в экономике страны, а лишь уже традиционно попугал возможностью большой инфляции до конца нынешнего года и вероятными высокими ценами на импортный газ для Украины в 2009 году.

«В этом году мы будем иметь инфляцию минимум 20-25%», - сообщил, в частности, господин Азаровна заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности, объясняя это тем, что в тарифах на жилищно-коммунальные услуги еще не учтены новые цены на газ.При этом, цену природного газа на 2009 год он спрогнозировал на уровне 400 долл. за 1000 куб. метров (сейчас 179,5 долл.). Что повлечет за собой значительное увеличение дефицита внешней торговли, и, по мнению депутата, в будущем году он может увеличиться до 40 млрд. долл.

Ну что тут сказать? Данное заявление Николая Яновича просто не впечатляет. Теперь, когда инфляция в Украине уже второй месяц подряд демонстрирует стабильное снижение (в мае она (1,3%) оказалась даже намного ниже, чем в июне прошлого года (2,2%)), а в этом месяце, по заверениям Кабмина, начнется уже дефляция, разговоры оппозиционных политиков про высокую инфляцию явно «притянуты за уши». К тому же, наверняка многие прекрасно помнят, как тот же Азаров почти до самых сентябрьских выборов прошлого года убеждал украинцев, что инфляция в 2007 году не превысит 10%, а на самом деле получилось почти 17% - это ремарка о качестве его предсказаний. Разговоры же сегодня о будущих ценах на газ – всего лишь гадание на кофейной гуще и страшилки для непосвященных.

Не отличился оригинальностью на минувшей неделе и руководитель теневого правительства Виктор Янукович. Он тоже не нашел, что конкретно сказать о сегодняшних социально-экономических реалиях, а лишь очертил мрачные перспективы на будущее. Выделить Янукович захотел почему-то жилищно-коммунальное хозяйство. «Поэтому надо ожидать, что ЖКХ не будет подготовлено к зиме, поскольку даже эта программа, которая должна была быть рассмотрена не позже мая месяца, в правительстве не рассматривалась, поскольку правительство было занято разными политическими спорами, в том числе, и выборами в городе Киеве», - рассказал, как обычно, нескладно лидер «регионалов» в четверг на заседании оппозиционного правительства, ругая Кабмин за невыполнение (не финансирование) государственных программ.

В общем, очень блекло выглядит критика со стороны оппозиции по отношению к нынешнему правительству в социально-экономической сфере.

Ну а сама Юлия Тимошенко и члены экономического блока Кабинета Министров с нескрываемым удовольствием вещают в последнее время о достижениях украинской экономики за первые пять месяцев 2008 года и за полгода деятельности нового правительства. Причем, довольно неплохо выглядят не только текущие основные социально-экономические показатели, но и удалось переломить негативные тенденции, наблюдаемые в украинской экономике на протяжении практически всего 2007 года.

Действительно, в течение прошлого года имело место «стабильное» снижение главных показателей – по росту промышленного и сельскохозяйственного производства, по росту валового внутреннего продукта и по росту реальных доходов населения. При этом, инфляция в 2007 году, как известно, оказалась рекордной в нынешнем столетии (16,6%).

В частности, в январе 2007 года индекс объемов промышленной продукции составил к январю 2006 года 116,3%. Однако затем данный показатель регулярно снижался, по году он опустился до 110,2%, а в январе 2008 года (продолжая инерционное движение) этот индекс равнялся 105,7%. За пять же месяцев этого года индекс объемов промышленной продукции достиг уже 108,0%.

Индекс сельскохозяйственного производства в январе прошлого года был также довольно хорошим – 106,9%, однако по всему году он упал до 93,5%. В нынешнем году данный показатель хотя и невысок, но он в плюсе – 100,2% за пять месяцев. Кстати, в последнее время часто можно услышать, что в 2008 году сокращается поголовье скота и птицы, но эта информация не соответствует действительности. По данным Госкомстата на 1 июня по сравнению с состоянием на 1 февраля немного уменьшилось лишь поголовье свиней – на 1,1%, зато существенно увеличилось поголовье: крупного рогатого скота – на 10,0%, овец и коз – на 22,1%, птицы – на 14,3%.

По динамике роста реального ВВП ситуация схожа с положением в промышленности. В январе 2007 года рост ВВП к соответствующему периоду 2006 года составлял 109,3%, затем этот показатель практически неуклонно падал – до 107,6% по году и до 104,9% в январе 2008 года. А вот за январь-май этого года рост ВВП вырос до 106,4%.

Положение с ростом доходов населения также не на пользу бывшего правительства. В 2007 года показатель роста реальных располагаемых доходов оказался наихудшим за последние четыре года – 112,8% по отношению к 2006 году. За январь-апрель же нынешнего года увеличение реальных доходов составило уже 117,7% - несмотря на высокую инфляцию в указанном периоде.

А стало возможным резкое повышение зарплат и социальных выплат в этом году благодаря стремительному росту поступлений в государственный бюджет. В январе-мае поступления в общий фонд Государственного бюджета увеличились на 52% или на 24,2 млрд. грн. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Государственной таможенной службой мобилизовано на 90% больше средств, поступления от Государственной налоговой администрации выросли на 36%. И, как на днях заверил министр финансов Украины Виктор Пинзеник, государственный бюджет за полгода будет выполнен с профицитом.

Конечно, многое в будущем будет зависеть от конъюнктуры на мировых рынках нефтепродуктов, черных металлов, продовольственных товаров и от цен на импортный газ. Но текущая ситуация в экономике и социальной сфере Украины, не смотря на мощное противодействие правительству со всех сторон, весьма удовлетворительная. «Вопреки политической турбулентности наблюдается стойкая тенденция роста», - так охарактеризовал положение дел в экономике министр экономики Богдан Данилишин («Урядовый курьер», 18.06.2008). И с этим трудно не согласиться.

Но теневое правительство не воспринимает все вышеприведенные аргументы и вообще, по-видимому, «по-особому» представляет заботу об экономике страны. Весьма красноречивым в этом плане был эпизод с недавним голосованием в парламенте проекта закона о денонсации Договора между СССР и Кипром, о чем почему-то мало говорилось в отечественных СМИ. Суть вопроса четко изложил докладчик от Кабмина, замминистра финансов Фудашкин. «Фактически, для теперешней налоговой системы Украины это договор не для устранения двойного налогообложения, а для уклонения от налогообложения», - пояснил он депутатам с трибуны Верховной Рады. И рассказал затем, что Кипр сейчас стал лидером как по инвестициям в Украину, так и по инвестициям из Украины.

Однако законопроект был «успешно» провален – всего 223 «за». Его поддержали все парламентарии из фракции БЮТ, а вот у их коллег по коалиции – депутатов из фракции НУ-НС – в момент голосования «оказалось» пятеро отсутствующих. Не проголосовали за данный проект закона все как один депутаты из фракций Блока Литвина, КПУ и, естественно, Партии регионов. Почему? Да потому, что главным «инвестором» в экономику Кипра с украинской стороны является ни кто иной, как видный «регионал» и одновременно богатейший бизнесмен Украины и Европы Ринат Ахметов. О чем в УНИАН ранее подробно рассказывалось.

К слову – об инвестициях. Объем прямых иностранных инвестиций в Украину составил в первом квартале этого года 3 406,3 млн. долл. США, что в 2,73 раза больше, чем за соответствующий период 2007 года. Это – рекордный прирост. Причем, если в прошлом году доля инвестиций из Кипра составляла 35,2% от общего их объема, то в первом квартале 2008 года этот показатель уменьшился до 22,1%.

Казалось бы, Президент Виктор Ющенко как экономист по образованию и бывший премьер-министр должен бы высоко оценить экономические достижения нынешнего правительства и защитить его от всяческих второстепенных нападок оппозиции. Но истинное его отношение к Юлии Тимошенко хорошо известно, наверное, почти всем в Украине, а после поездки премьера в Брюссель гораздо более осведомленными об этом станут наверняка и за рубежом. Хорошие же социально-экономические показатели за полгода работы правительства, думается, не прибавят Юлии Владимировне баллов в глазах главы государства, а, скорее, наоборот…

Юрий Глухов