Пинзеник: бюджет за полгода будет выполнен с профицитом

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК уверен, что государственный бюджет за полгода будет выполнен с профицитом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Могу утвердительно сказать, что за 6 месяцев будет профицит, учитывая то, что происходило в предыдущие пять месяцев», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Он сообщил, что с января по июнь были профинансированы расходы бюджета на 99,8%, в отношении годового показателя это составляет 39%, в то время как в прошлом году данный показатель составлял 32%.

Кроме того, В.ПИНЗЕНИК подчеркнул, что 2 млрд грн. расходов с конца года было перенесено на первую половину.

Как сообщал УНИАН, по информации Минфина, с начала 2008 года государственный бюджет Украины ежемесячно выполняется с профицитом. Так, за январь профицит составил 1,9 млрд. грн., за январь-февраль - 2,7 млрд. грн., за январь-март - 1,2 млрд. грн.

Согласно плановым показателям, в первом квартале 2008 года по общему фонду Государственного бюджета дефицит должен был составить 8,4 млрд. грн., а по результатам фактического выполнения он составлял только 2,3 млрд. грн.

Справка УНИАН. Доходы госбюджета Украины на 2008 год утверждены в размере 215 млрд. 359,4 млн. грн. (общий фонд - 168 млрд. 738,7 млн. грн., спецфонд - 46 млрд. 393,7 млн. грн.).

Расходы - 232 млрд. 372 млн. грн. (общий фонд - 186 млрд. 738,6 млн. грн., спецфонд - 45 млрд. 633,4 млн. грн.).

Дефицит госбюджета-2008 - 18 млрд. 822 млн. грн.