Донецкие прячут свои капиталы на Кипре. От кого?

На этой неделе Госкомстат, сам того, скорее всего, не ведая, выдал просто сногсшибательную информацию. Оказывается, в прошлом году из Украины в экономики других стран было направлено свыше $6 млрд. прямых инвестиций (в Украину из-за рубежа пришло $7,9 млрд. инвестиций).

Такие колоссальные суммы инвестиций из Украины за границу в течение 2007 года – факт уже сам по себе беспрецедентный. Для сравнения: за все предыдущие годы (по 2006-ой включительно) объем прямых инвестиций из Украины составил суммарно лишь $189,5 млн., или в 32,7 раза меньше, чем за один прошлый год.

Но это только начало, дальше – больше. Выяснилось, что на 1 января 2008 года из всех украинских прямых инвестиций 94,0% пришлось на Кипр – это такой маленький островок в Средиземном море. В то время как год назад киприоты довольствовались только 4,2% инвестиционного портфеля Украины (хотя, и это многовато).

Однако и сие обстоятельство – еще не самая интригующая новость. Как следует из статистических документов, 86,1% от всех прямых инвестиций из Украины на 1 января нынешнего года приходится на один регион – Донецкую область. А на 1 января 2007 года данный показатель по Донецкой области составлял лишь 3,3%.

Наконец, последняя весьма любопытная деталь из сухих цифр Госкомстата в этом ракурсе заключается в том, что львиная доля указанных огромных сумм инвестиций в Кипр из Донецкой области была осуществлена во второй половине прошлого года, а особенно – в последнем квартале. В частности, в III квартале 2007 года инвестиции из Украины в Кипр составили $528,1 млн., а в IV квартале - $5 287,0 млн.

Конечно же, статистическое ведомство не приводит в своих отчетах названий каких-то фирм из Донецка или, тем более, конкретных фамилий бизнесменов. Сообщается лишь, что свыше 90% инвестиций из Украины за рубеж (а это – в Кипр) осуществлялись в виде ценных бумаг. И около 89% из этих инвестиций сделаны украинскими предприятиями, зарегистрированными по виду экономической деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг и оказание услуг предпринимателям».

Но, как говорится, шила в мешке не утаишь… Сперва в украинских СМИ начала циркулировать информация, что это компанией SCM были выведены миллиарды в оффшорные зоны – в связи с опасениями Рината Ахметова за свои активы после прихода на должность премьер-министра Юлии Тимошенко.

А в среду появился и официальный комментарийот главного «виновника торжества». «Мы не выводили за рубеж деньги, не перенаправили за рубеж финансовые потоки наших предприятий, не вывозили из Украины наши заводы. Мы передали акции наших украинских предприятий нашим дочерним европейским компаниям», - сообщили представители компании SCM. Также в компании опровергли возможность вывода средств из-за политической конъюнктуры в стране.

Думается, что это удел Министерства юстиции, ГНАУ и, наверняка, правоохранительных органов (в общем – правительства) разбираться, что кроется за так называемыми прямыми инвестициями почти в 6 миллиардов долларов за короткий срок из Донецка за рубеж. Однако практически совершенно ясной теперь становится еще одна страничка, связанная с инвестициями и «легендарным» островом Кипр.

Дело в том, что в 2007 году Кипр стал лидером не только по прямым инвестициям из Украины (скоропостижно). Также в прошлом году этот остров занял, наконец-то, первое место по объемам прямых инвестиций и в Украину, обогнав Германию. В частности, на 1 января 2008 года прямые инвестиции из Кипра в Украину составили $5 941,8 млн., на втором месте Германия – $5 917,9 млн., затем Нидерланды – $2 511,2 млн., Австрия – $2 075,2 млн., Объединенное Королевство – $1 968,8 млн., Россия – $1 462,2 млн. Объективности ради сообщим, что если бы не приватизация в 2005 году «Криворожстали» за $4,8 млрд. компанией «Mittal Steel» (принадлежащей индусу-миллиардеру), зарегистрированной в Германии, то Кипр уже давно бы являлся лидером по инвестициям в Украину.

Для тех, кто не очень хорошо представляет, что собой представляет оффшор, сообщаем – это такой статус некоторых, преимущественно, маленьких государств или отдельных регионов в более крупных странах (например, кантон в Швейцарии, где нашло пристанище «РосУкрЭнерго»), позволяющий зарегистрированным в них фирмам платить минимальные налоги. К примеру, в Украине ставка налога на прибыль предприятия – 25%, в оффшорах же она измеряется однозначными цифрами.

Самым любимым оффшором для украинских бизнесменов сделался Кипр. Об этом можно судить по величине якобы прямых инвестиций с этого острова. На самом же деле таким нехитрым способом в Украине отмываются деньги, выведенные отечественным бизнесом на Кипр с целью уклонения от уплаты налогов. Причем, по величине данных «инвестиций» из Кипра можно судить, «благосклонностью» каких украинских правительств пользуются киприоты-инвесторы.

Так, за весь 2005 год из Кипра в Украину пришло инвестиций на $526,4 млн., в первой половине 2006 года - $480,7 млн. А вот, начиная со второго полугодия 2006 года (в украинском парламенте была к тому времени создана «антикризисная коалиция» на базе Партии регионов), у инвесторов с Кипра открылось второе дыхание. Во второй половине 2006 года из Кипра поступило инвестиций уже на $968,8 млн., а в 2007 году – на $2 754,3 млн.

Естественно, украинские власти не имеют возможности проверить, кто именно стоит за этими инвестициями. Высказываются лишь предположения. Вот несколько примеров «инвестиций» из Кипра в 2007 году.

В марте кипрский Marfin Popular Bank Public Co Ltd заключил договор о приобретении 99% акций украинского ОАО Морской транспортный банк за 137,4 млн. долларов. Также в марте прошлого года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании «GULOVA ENTERPRISES LIMITED» (г. Лимассол, Кипр), которая занимается управлением корпоративными правами, приобрести свыше 50% акций ЗАО «МЛЗ» (Макеевка, Донецкая область). В августе 2007 года ранее нигде не упоминавшаяся компания Trelodia Investments Limited (Кипр) стала владельцем 13 млн. 798 тыс. 441 простой именной акции ОАО Киевэнерго, что составляет 12,73% уставного фонда энергокомпании. Бывший глава НКРЭ Валерий Кальченко и советник президента Юрий Продан утверждали, что новый менеджмент Киевэнерго представляет интересы Донбасской топливно-энергетической компании, подконтрольной Ринату Ахметову. «В Киевэнерго идет «большая чистка» кадров. Увольняются даже технические специалисты», - пояснял ситуацию Продан («Корреспондент»).

Но не только из кипрского оффшора идут инвестиции. На 1 января 2008 года в Украину поступили прямые инвестиции также из Объединенного Королевства – $1 968,8 млн., с Виргинских островов (Британия) - $1 045,7 млн. и других оффшоров.

О том, как попадают деньги из Украины в Кипр и другие оффшоры, сказано уже немало. К примеру, вот что говорил министр финансовВиктор Пинзеник о деятельности украинского бизнеса в I квартале 2006 года. Доля продукции, проходящей через оффшоры, составила: у Мариупольского металлургического комбината им.Ильича - 13%, Индустриального союза Донбасса - 63%, Алчевского металлургического комбината - 63%, Днепровского металлургического комбината - 70%, металлургического завода «Донецксталь» - 61%, ОАО Днепропетровского металлургического завода им.Петровского - 74%, Запорожского алюминиевого комбината - 82%, Южного горно-обогатительного комбината - 69%, Побужского ферроникелевого комбината - почти 100%, «Крымского титана» - 43%, Никопольского завода нержавеющих труб - 47%, коксохимический завод «Алчевсккокс» - 75%, футбольного клуба «Днипро» - 83%, ЗАО «Юнипласт» - 100%, Марганецкого горно-обогатительного комбината - 100%, ЗАО «Ильичсталь» - 100%, ОАО «Сухая балка» - 30%, ООО «Юви» - 41%. По оценкам министерства финансов, потери госбюджета от оффшорных схем продажи украинской продукции за счет занижения реальной цены составили в первом квартале 2006 года 2,5 млрд. грн.

Ну а потом средства, выведенные в Кипр и другие оффшоры с целью уклонения от уплаты налогов, благополучно возвращались в Украину в виде прямых инвестиций – на покупку банков, предприятий, недвижимости и т.п. Вот такая позорная картина складывается в Украине с «инвестициями» из Кипра и других оффшоров.

Кроме того, данная ситуация наносит еще и огромный вред украинской экономике. Поскольку солидные зарубежные инвесторы, прекрасно зная ситуацию в Украине, ни за что не понесут сюда свои деньги. Для них такие многомиллиардные инвестиции в Украину из Кипра и других оффшоров – как яркая эмблема, означающая, что в этом государстве процветает махровая коррупция и честному бизнесу здесь делать нечего.

Конечно же, такой вакханалии с оффшорами, широкомасштабным уклонением от уплаты налогов крупным бизнесом и вообще с коррупцией в Украине требуется когда-то положить конец. Может быть, власть обратит внимание на приведенные выше вопиющие данные Госкомстата?..

Юрий Глухов