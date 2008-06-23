В Киевской области мастика убила трех рабочих

10:52, 23 июня 2008
Разное
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Проводится расследование

В Вышгородском районе Киевской области, на территории дачного кооператива "Лесная поляна" в подвальном помещении жилого дома погибли три человека, выполнявшие внутренние ремонтные работы с использованием битумно-полимерной мастики.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина смерти - отравление парами мастики.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

 

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