В Киевской области мастика убила трех рабочих
10:52, 23 июня 2008Разное
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Проводится расследование
В Вышгородском районе Киевской области, на территории дачного кооператива "Лесная поляна" в подвальном помещении жилого дома погибли три человека, выполнявшие внутренние ремонтные работы с использованием битумно-полимерной мастики.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина смерти - отравление парами мастики.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
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