В Киевской области мастика убила трех рабочих

В Вышгородском районе Киевской области, на территории дачного кооператива "Лесная поляна" в подвальном помещении жилого дома погибли три человека, выполнявшие внутренние ремонтные работы с использованием битумно-полимерной мастики.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, предварительная причина смерти - отравление парами мастики.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.