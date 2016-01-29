АНОНС

29 января (пятница) 2015 года в 12:00

в Институте Горшенина

состоится круглый стол

«КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА И МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ: УГРОЗЫ, РИСКИ, ПОСЛЕДСТВИЯ»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Актуальность конституционной реформы. Существует ли в украинском обществе и политикуме реальная потребность в конституционных изменениях? Целесообразно ли проводить референдум по этому вопросу?

2. Риски и последствия. Что ждет Украину в случае выполнения или невыполнения обязательств, предусмотренных минскими соглашениями?

3. Парламентско-правительственный кризис: сохранение коалиции или выполнение минских соглашений?

Участники круглого стола:

1. ОКСАНА СЫРОИД, народный депутат, заместитель Главы Верховной Рады Украины

2. ЮРИЙ ЛУЦЕНКО, народный депутат, глава фракции «Блок Петра Порошенко»

3. ЛЕОНИД ЕМЕЦ, народный депутат, первый замглавы Комитета ВР по вопросам правовой политики, фракция «Народный фронт»

4. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО, вице-президент Института Горшенина

5. ВЕРА НАНИВСКАЯ, директор Политической школы Веры Нанивской

Модератор: СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)