"Укрпочта" обещает выпустить марку с Ани Лорак, и не только...

Дирекция издательства «Марка Украины» обещает до октября этого года выпустить именную марку и конверт с изображением буковинки, популярной украинской певицы Ани ЛОРАК, которая на песенном конкурсе «Евровидение -2008» завоевала второе место.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Черновцах сообщила директор издательства «Марка Украины» Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" Валентина ХУДОЛИЙ.

По ее словам, марка будет презентована во время XI национальной филателистической выставки «Укрфилэксп 2008», которая будет проходить 3-9 октября в Черновцах, именно во время празднования 600-летия города.

В.ХУДОЛИЙ отметила, что во время этой филателистической выставки в Черновцах «не только Ани ЛОРАК, а каждый желающий», сможет заказать и получить не только свою именную марку, но и конверт. «На конверте или марке можно будет разместить свое изображение или же логотип своей фирмы, фото друзей, родственников, домашних любимцев или другой атрибут», - добавила она.

XI национальная филателистическая выставка, которая приурочена к 600-летию Черновцов, будет проходить под лозунгом этого города – «Viribus Unitis» - «Совместными усилиями». На ней будет представлено почти 150 уникальных экспонатов из частных коллекций как украинских, так и зарубежных филателистов.