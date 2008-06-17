На шахте "Терновская" сошли с рельс семь вагонов

В г. Терновке Днепропетровской области на территории шахты "Терновская" ОАО "Павлоградуголь" сошли с рельс семь вагонов, из которых три последних вагона перевернулись.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел в 11.30 16 июня во время перевозки угля к Центральной обогатительной фабрике. Поезд состоял из 12 вагонов, груженных углем. Жертв и пострадавших нет. Повреждены около 30 м железнодорожного полотна.

По состоянию на 7.00 17 июня два вагона из сошедших, поставлены на рельсы. Продолжаются работы по поднятию на рельсы остальных вагонов и восстановлению поврежденного участка железной дороги.