Умер автор Будулая

Писатель Анатолий Калинин скончался после продолжительной болезни в своем доме в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района Ростовской области. Калинину был 91 год.

Анатолий Калинин известен прежде всего благодаря своим романам "Возврата нет", "Гремите, колокола!", "Эхо войны" и "Цыган". Экранизация последнего сделала любимцем телезрителей Будулая в исполнении Михая Волонтира.

Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Калинин награжден множеством орденов и медалей. Писатель был удостоен Государственной премии РСФСР в области литературы.