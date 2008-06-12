Умер автор Будулая
21:07, 12 июня 2008Разное
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Анатолию Калинину был 91 год
Писатель Анатолий Калинин скончался после продолжительной болезни в своем доме в хуторе Пухляковский Усть-Донецкого района Ростовской области. Калинину был 91 год.
Анатолий Калинин известен прежде всего благодаря своим романам "Возврата нет", "Гремите, колокола!", "Эхо войны" и "Цыган". Экранизация последнего сделала любимцем телезрителей Будулая в исполнении Михая Волонтира.
Ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Калинин награжден множеством орденов и медалей. Писатель был удостоен Государственной премии РСФСР в области литературы.
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