Женщина случайно убила мужчину, дав ему две пощечины
00:03, 12 июня 2008Разное
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"Под горячую руку" - это не преувеличение
Суд в Карелии (Российская Федерация) приговорил к лишению свободы (условно) женщину, случайно убившую своего гражданского мужа.
"В марте 2008 года женщина, пытаясь привести в чувство пьяного сожителя, нанесла ему наотмашь две пощечины. От полученной закрытой травмы головы, сопровождавшейся внутричерепной гематомой, мужчина скончался", - говорится в сообщении прокуратуры.
В суде государственный обвинитель не настаивал на отбытии наказания в колонии. Смягчающим вину обстоятельством суд посчитал аморальное поведения потерпевшего.
Приговор суда - десять месяцев условно с испытательным сроком полтора года.
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