Женщина случайно убила мужчину, дав ему две пощечины

Суд в Карелии (Российская Федерация) приговорил к лишению свободы (условно) женщину, случайно убившую своего гражданского мужа.

"В марте 2008 года женщина, пытаясь привести в чувство пьяного сожителя, нанесла ему наотмашь две пощечины. От полученной закрытой травмы головы, сопровождавшейся внутричерепной гематомой, мужчина скончался", - говорится в сообщении прокуратуры.

В суде государственный обвинитель не настаивал на отбытии наказания в колонии. Смягчающим вину обстоятельством суд посчитал аморальное поведения потерпевшего.

Приговор суда - десять месяцев условно с испытательным сроком полтора года.