В Одесской области сошли с рельсов 14 полувагонов

В Одесской области вчера в 16.42 на железнодорожном перегоне Кодима-Абамеликово сошли с рельсов 14 последних пустых полувагонов грузового поезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, всего поезд №290023 состоял из 57 полувагонов.

Жертв и пострадавших нет. Повреждено около 400 м железнодорожного пути, полувагоны не перевернулись.

Движение поездов на данном участке осуществляется по одной колее в двух направлениях. К восстановительным работам с железнодорожной станции Котовск привлечен ремонтно-восстановительный поезд.

По состоянию на 7.00 11 июня все полувагоны поставлены на рельсы и отправлены на станцию Абамеликово. Проводятся работы по восстановлению железнодорожного пути.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Одесской области.