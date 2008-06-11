В восьми отдаленных селах Кировоградской области из-за отсутствия автобусов и по инициативе населения введены конные маршрутки, рассчитанные на 12 пассажиров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на третьем Всеукраинском совещании работников пассажирского автомобильного транспорта президент Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП) Виталий РЕВА.

Этот факт он привел из областной газеты.

По информации В.РЕВЫ, в области большинство из 500 сел не имеет автобусного сообщения, так как водители автобусов отказались обслуживать эти убыточные маршруты.

Как сообщал УНИАН, сегодня состоялось третье Всеукраинское совещание работников пассажирского автомобильного транспорта, в котором приняли участие 512 человек, в том числе 385 перевозчиков.