Международный форум казаков пройдет в Крыму ко Дню России

С 12 по 14 июня в Симферополе и Севастополе пройдет Международный форум казаков, приуроченный ко Дню России, сообщили УНИАН в администрации Волгоградской области РФ.

На Международный форум казаков соберутся более полутора тысяч человек.

Волгоградцы являются постоянными участниками схода казаков. В этом году в форуме примут участие 200 представителей казачьих обществ Волгоградской области.

«Программа форума традиционно насыщенна и разнообразна. Одним из главных его мероприятий станет заседание постоянного международного координационного совета казаков Беларуси, России и Украины, а также торжественное собрание, посвященное 225-летию основания Севастополя. Казаки примут участие в Крестном ходе, возложат цветы к памятнику адмиралу Нахимову. Запланировано выступление казачьих художественных коллективов», - отмечается в сообщении.

Как передает корреспондент УНИАН, 12 июня - в честь празднования Дня России - в Симферополе, помимо форума казаков, состоится митинг "сторонников российско-украинской дружбы и стратегического партнерства", праздничный концерт и салют.