Луценко разрешил искать автомобили, чтобы забирать за долги

Специально уполномоченным представителям Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины будет предоставлен доступ к автоматизированной информационно-поисковой системе «Автомобиль» Министерства внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, об этом идет речь в совместном письме министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

В частности, в документе отмечается, что доступ государственных исполнителей к указанной автоматизированной системе позволит оперативно решать вопросы о розыске имущества должника, наложении на него ареста и обращении на него взыскания.

Предусматривается, что, в конечном счете, это положительно отразится на своевременности выполнения решений судов, поскольку существующий сегодня порядок розыска имущества должника, в том числе автотранспортных средств, в ходе принудительного выполнения решений судов и других органов (должностных лиц) заключается в направлении государственным исполнителем почтовой корреспонденцией в соответствующие органы запросов и получении письменных ответов. Соответствующая процедура, отмечают в Минюсте, отнимает много времени, иногда до нескольких месяцев, и приводит к затягиванию процесса выполнения решений в целом.

В пресс-службе подчеркнули, что письмо доведено до ведома всех начальников главных управлений, управлений МВД Украины в Автономной республике Крым, областей, городов Киева и Севастополя.