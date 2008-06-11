Кто станет вице-президентом США?

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Джон Маккейн на обеде со спонсорами предвыборной кампании заявил, что подбирает кандидата в вице-президенты при помощи популярного поисковика Google, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Когда у Маккейна спросили, как он подбирает напарника, кандидат ответил: "В основном при помощи Google. В интернете чего только не найдешь".

Репутацию каждого из потенциальных напарников Джона Маккейна тщательно проверяют советники кандидата. В проверку входит и мониторинг интернет-ресурсов. Пока Маккейн не остановил свой выбор на ком-то из американских политиков, однако в качестве его возможных напарников называют Чарли Криста, Боба Джиндела, Митта Ромни и Майка Хаккаби.