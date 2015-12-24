Где в Киеве можно купить европейские бренды со скидкой -50%?

В последние годы немногие магазины предоставляют ожидаемые скидки в канун нового года. Но есть все же в Киеве качественные европейские бренды, которые можно приобрести точно со скидкой -50% в период зимних распродаж.

Мужские бренды

van Laack — это немецкая марка одежды, которая стала известной в мире благодаря стильным мужским рубашкам. В коллекциях бренда присутствуют мужской трикотаж, костюмы, верхняя одежда, а также женские блузы.

Комфортные и практичные мужские куртки, стильные свитера, пиджаки и рубашки немецкого бренда Drykorn.

Куртки, стильные пуловеры, брюки итальянского бренда Marina Yachting выдержаны в морском стиле. Коллекцию легко узнать по характерной «морской» полоске, якорю или спинкеру (который и является логотипом бренда).

Дизайнеры мужских рубашек голландского бренда R2 Westbrook смело комбинируют цвета и ткани в одном изделии, что придет каждой модели особый характер.

Женский кэжуал

Нежные платья, блузы, юбки и брюки от французского бренда Axara созданы, чтобы придать вашему образу утонченности и женственности.

Итальянский бренд Beatrice b – ультрамодный крой узких брюк и кардиганов, яркие платья и модные пальто на все 100% соответствуют особому темпераменту страны происхождения.

Изысканные образы от немецкого бренда St. Emile не оставят равнодушным . Дизайнеры бренда создают одежду для целеустремленных и уверенных в себе женщин.

Женские коллекции итальянского бренда KOCCA — это total look, где дизайнеры марки соединили яркие эмоции, задорное настроение и жизнерадостность.

Все перечисленные бренды представлены Торговым Домом «Мишель» и с 18.12.2015 по 15.01.2016 их можно приобрести с -50% в UBI Fashion Center по адресу г. Киев, ул. Дорогожицкая,8. тел. (044) 481-27-46

http://mishel-style.com.ua/