МЧС хочет закупить мощные пожарные КрАЗы

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций планирует закупить у «АвтоКрАЗа» пожарные автомобили с емкостями на 8-10 тонн воды, которые также имели бы высокие дорожные качества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на специальной тренировочной базе МЧС под Киевом сказал первый замруководителя ведомства Владимир АНТОНЕЦ.

По его словам, эти намерения «в практическую плоскость еще не перенесли. Идут пока что переговоры с руководством «АвтоКрАЗа».

Также он сообщил, что в этом году министерство уже приобрело 4 самолета Ан-32, которые будут использоваться для гашения лесных пожаров.

Кроме того, в планах ведомства в этом году приобрести 114 пожарных автомобилей, 9 лестниц длиной по 60 м.