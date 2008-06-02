Украинцы не испугались турецких акул

Недостоверная информация об акулах, якобы появившихся на западном турецком побережье в регионе Мармарис, и их нападениях на людей не повлияла негативно на туристические потоки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии украинским журналистам в субботу, 31 мая, в г. Мармарис (Турция) мэр города Али АДЖАР.

«В данный момент мы видим, что поток туристов увеличивается на 20%, в частности, и из Украины», - отметил он. По его данным, россияне и украинцы занимают третье и четвертое места по посещаемости Мармариса после англичан и голландцев. Он также отметил, что информация об акулах в основном появилась в российских СМИ, в турецких СМИ такой информации не было.

Гендиректор ближайшего к Мармарису аэропорта «Даламан» Хамди ГОВЕНЧ также отмечает рост пассажиропотока из Украины и не видит причин для его уменьшения. По его данным, если в 2007 году аэропорт обслужил 12 тыс. украинцев, то в текущем году ожидается обслужить 22-25 тыс., а к 2010 довести украинский пассажиропоток до 100 тыс.

Как прокомментировали ситуацию в крупнейшей турецкой туркомпании Tez Tour, отказов от туров не было ни из России, ни из Украины. «Несколько дней назад нам начали звонить наши знакомые из России и говорить об информации на российских сайтах об акулах, но мы объясняли ситуацию, и отказов не было - только звонки», - сообщил руководитель компании в регионе Мармарис Гюрай АВДЖИ.

Как отметил А.АДЖАР, в регионе Мармарис в бухте Бонджук есть заповедная зона, находящаяся под охраной, где размножаются занесенные в Красную книгу так называемые песчаные акулы, их длина достигает максимум 60 см и они неопасны. При этом бухта находится на расстоянии от курортной зоны, туда нет доступа туристам, там нет отелей и других видов отдыха.

Широкое распространение информации об атаках акул он не связывает с конкурентной борьбой за туристические потоки. По мнению мэра, это, скорее, искажение и перекручивание информации СМИ. «Такой проблемы вообще нет и не было, бухта закрыта для продления потомства этих маленьких акул в природной среде», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 мая в ряде СМИ появилась информация, что на западном побережье Турции закрыты десятки пляжей из-за появления большого количества акул.

Офис по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Киеве опроверг эту информацию.

"Известно, что до сегодняшнего дня не было случаев, связанных с нападением акул на курортных побережьях Турции. А информация, которую сегодня опубликовали СМИ, - не более, чем слух", - прокомментировал ситуацию атташе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Киеве Ахмет ЧАНГА.

А.ЧАНГА подтвердил, что в туристическом регионе Мармарис действительно есть залив под названием Гёкова. В одну из бухт залива - Бонджук - действительно приплывают акулы, но только в определенный период и только с целью вывести потомство. Бухта, имеющая статус природного заповедника, взята под охрану с целью не тревожить акул во время такого важного для их существования периода. "Это совершенно не агрессивные акулы, которых мы называем sandbar, то есть песчаная акула", - добавил А.ЧАНГА.