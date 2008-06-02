На грузовике въезд в Киев запрещен

С 1 июня в соответствии с распоряжением Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО введено ограничение на въезд в столицу большегрузного транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отныне в часы пик грузовики вообще не будут въезжать в город. С 10 до 17 часов въезд разрешен лишь большегрузам с пометкой «TIR».

По данным пресс-службы, вчера утром первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС выезжал проконтролировать, как выполняется распоряжение мэра, согласованное с ГАИ, Киевской ОГА и объединениями автоперевозчиков.

«Ежедневно по дорогам Киева курсируют более 1 миллиона автомобилей. Из них более 250 тысяч - транзитный транспорт. Все это является причиной длительных автомобильных заторов и осложняет оперативное прибытие бригад аварийных служб города, работников ГАИ на места ДТП, пожарно-спасательных и медицинских служб на срочные вызовы. И, конечно же, большое количество большегрузов существенно мешает движению общественного транспорта, которым пользуется большинство киевлян. Увеличивается время, которое тратят пассажиры на поездку на работу и с работы, особенно в часы «пик». Именно эти причины вынуждают нас ограничить въезд грузового транспорта в Киев", - отметил Д.БАСС.

По его словам, прежде чем вводить ограничение, столичные специалисты изучили опыт европейских стран, где во многих городах действует такое ограничение. Первый заместитель председателя КГГА добавил, что в окрестностях Киева есть почти 500 мест, приспособленных для отстоя большегрузов на время действия ограничения, то есть с 7 до 20 часов.

Пресс-служба КГГА отмечает, что по киевскому телефону 0-51 граждане могут получить более полную информацию об ограничении движения грузового автотранспорта в г. Киеве.