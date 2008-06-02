Рекордный аукцион вина прошел в Гонконге

Аукцион вин, который завершился в Гонконге, собрал рекордную для Азии сумму - 8,2 миллиона долларов США, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Аукцион проводился виноторговым домом Acker, Merrall and Condit в течение всей субботы. Самым дорогим проданным на нем вином оказалось Домэн де ля Романе Конти (Domaine de la Romanee-Conti) 1990 года, ящик которого ушел за 1,89 миллиона гонконгских долларов (примерно 242 тысячи американских) - рекордная сумма для этого вина.

Как отмечают эксперты, винный рынок Азии находится в состоянии роста, и многие местные потребители стремятся заполучить хорошие и дорогие вина. Проведенные торги - вторые по величине с тех пор, как ранее в этом году Гонконг отменил пошлины на импорт вина.